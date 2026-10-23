I.A. ''pendura'' Jeep Avenger no estádio da Juventus

A Jeep criou no último fim de semana em Itália um espectáculo inesquecível no Allianz Stadium que acolheu o desafio entre a Juventus e a Lazio.

Um anúncio nada convencional pede ao dono dum Avenger para "fazer o favor" de retirar o crossover do local onde o estacionou: nada mais, nada menos do que o telhado do estádio onde joga a ‘vecchia signora’ em Turim.

As câmaras de televisão correram o estádio todo em busca do proprietário, para finalmente encontrar as chaves do carro nas mãos de Manuel Locatelli, capitão da Juventus.

Nesta curta metragem, baptizada como The Annoucement (O Anúncio), essa visão inesperada realça as capacidades do Jeep Avenger sob o lema Vá a Qualquer Lugar, mesmo se apoiada pela inteligência artificial.

Afinal, foi também nesta semana que está a terminar que o "jipe" compacto assinalou as 300.000 encomendas registadas em todo o planeta.

Quando ao confronto em si, o resultado final foi bem desagradável para a Juventus patrocinada pela marca: uma derrota por 0-3 imposta pela Lazio que a atirou para o oitavo lugar do campeonato italiano de futebol.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?