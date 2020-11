Hyundai Portugal festeja e felicita vitória histórica de Miguel Oliveira

Do primeiro ao último minuto, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, foi de Miguel Oliveira. O jovem piloto português continua a fazer história, tendo vencido este domingo o Grande Prémio de Portugal. A Hyundai – marca que conta com Miguel Oliveira como embaixador, desde 2018 – felicitou o piloto com uma campanha em televisão, que está a passar desde domingo.

"O Miguel Oliveira escreveu ontem mais um capítulo no motociclismo em Portugal com mais uma vitória histórica, desta vez, em território nacional. Não podíamos deixar de felicitar o Miguel, que soma agora a sua segunda conquista no Mundial", afirma Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal. "É para nós um grande orgulho contarmos com o Miguel Oliveira enquanto embaixador da Hyundai Portugal uma vez que é o espelho dos nossos valores enquanto marca", acrescenta.