Hyundai Ioniq 6 N: ''foguete'' coreano já ''aterrou'' na Europa

Está levantado o véu que cobria o novíssimo Hyundai Ioniq 6 N, e nada melhor do que fazê-lo no Festival de Velocidade de Goodwwood que arrancou esta quinta-feira.

Se por fora o "eléctrico" surpreendeu a exibir toda a sua raça a atacar a rampa do evento britânico, já o mesmo não se passou com a mecânica, ao equipar as mesmas soluções já presentes no Ioniq 5 N, logo patente nos emocionantes 650 cv passados às quatro rodas.

Apesar desse poder avassalador, a insígnia sul-coreana faz questão de sublinhar que o coupé de quatro portas pode ser usado no dia a dia como qualquer outro carro, mas com a benesse de poder acelerar sem limites em circuito para libertar as melhores emoções.

Ingredientes para a emoção

O Hyundai Ioniq 6 N toma como base a recém-reestilizada versão "domesticada" mas acrescenta-lhe "ingredientes" próprios, como se percebe no arranjo agressivo da dianteira, sem ignorar as saias laterais mais pronunciadas.

Dá-se a volta ao desportivo para apreciar os guarda-lamas alargados, para depois se ser confrontado com um difusor que não passará despercebido aos passantes na rua, desde que consigam desviar os olhos do enorme spoiler que ressalta do vidro traseiro.

O jogo das diferenças não se fica por aqui: enquanto o Ioniq 6 original ostenta uma faixa luminosa contínua a juntar os farolins e as luzes de travagem, o Ioniq 6 N optou antes por um painel escuro com o nome do modelo relativamente discreto.

E depois é a nova cor Performance Blue Pearl a enriquecer a assinatura visual da divisão N da Hyundai, conferindo ao desportivo um toque de sofisticação.

Interior à super carro

A bordo, o "eléctrico" mergulha os ocupantes numa atmosfera decididamente mais desportiva, como se percebe nos bancos em "concha" e no volante "roubado" ao Ioniq 5 N, sem esquecer as barras de reforço que atravessam o interior do porta-bagagens.

As mesmas soluções tecnológicas fazem parte do menu: N Launch Control, N Active Sound +, N Grin Boost, N Battery, N Drift Optimizer, N Torque Distribution, N Pedal, N Brake Regen... tudo o que é da divisão desportiva da Hyundai está presente.

E, para o maior gozo ao volante, foi melhorado o sistema N e-Shift que simula as mudanças de velocidade como se de um carro a combustão se tratasse, somando um som bem mais apurado graças à optimização acústica e à atualização do hardware.

Como explica a Hyundai, estas tecnologias foram concebidas para garantir que cada viagem seja "envolvente e inesquecível", elevando a fasquia da excelência de desempenho, mesmo se o percurso do quotidiano é demasiado curto.

Mais do que veloz…

O poder na estrada é assegurado pelos dois propulsores eléctricos que, quando activado o modo N Launch Control, largam uns delirantes 478 kW (650 cv) e 770 Nm às quatro rodas, para cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,2 segundos.

São menos duas décimas de segundo do que o conseguido pelo Ioniq 5 N mas, curiosamente, a velocidade de ponta é inferior: 257 km/hora contra 260 km/hora.

A alimentar aqueles números está a mesma bateria de 84 kWh, mas da qual nada se sabe se supera os 448 quilómetros do SUV vitaminado.

Desconhecido é se também é passível de ser carregada a 240 kW (ou mais!) num posto rápido de corrente contínua, embora a construtora sul-coreana não negue a possibilidade de recarregá-la de dez a 80% da sua capacidade em 18 minutos.

… com mecânica a condizer

Para tirar o maior partido do coupé foi obrigatoriamente necessário fazer as devidas alterações ao chassis para suportar tal nível de potência, a começar pela geometria da suspensão, embora mantenha a configuração MacPherson à frente e multibraços atrás.

Foram igualmente montados amortecedores controlados por via electrónica mas com novas "regras" de actuação e com vários níveis de regulação.

Mais efectivo está também o sistema de travagem, composto por discos dianteiros de 400 mm de diâmetro à frente com pinças fixas de quatro pistões, e discos traseiros de 360 mm com pinças flutuantes de um êmbolo.

Os pneus P Zero 5, na medida 275/35 com marcação HN, foram especificamente projectados pela Pirelli para este desportivo equipado com jantes de 20 polegadas.

E, para o maior gozo ao volante, foi melhorado o sistema N e-Shift que simula as mudanças de velocidade, como se de um carro a combustão se tratasse, somando um som bem mais apurado graças à optimização acústica e à atualização do hardware.

Ainda sem data de lançamento no mercado, o Hyundai Ioniq 6 N foi quinta-feira o protagonista do espectáculo N Moment, quando todos os modelos que constituem a gama N entraram em ação a subirem a rampa de Goodwood.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?