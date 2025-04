Hyundai Insteroid: um diabo à solta no mundo dos videojogos

Há uma nova diabrura eléctrica do lado da Hyundai e não, não é por ter sido revelada a 1 de Abril que se trata duma mentira bem humorada.

Uma semana após ter apresentado as primeiras imagens ainda muito difusas, surge agora um Insteroid repleto de hormonas a evidenciar a sua musculatura mais própria dum carro pronto a competir no Mundial de Ralis.

O protótipo revelado esta terça-feira em Seul, na Coreia do Sul, e que toma como inspiração o mundo dos jogos de vídeo, reinventa o citadino Inster com um asa traseira desmesurada e uma frente que não lhe fica atrás.

A reforçar esse estilo infernal estão as cavas alargadas para albergar jantes de 21 polegadas, as entradas de ar sobredimensionadas e o difusor nada discreto, com a pintura branca a ser "batida" por jactos alaranjados.

Quase que passa despercebido que a transição entre o modelo de produção e o concept car está patente na assinatura luminosa traseira com padrões pixelizados.

"Este projecto permitiu-nos abraçar uma criatividade desenfreada, ao inspirarmo-nos no mundo dos videojogos para desenvolver uma visão emocionante para a marca", sublinhou Eduardo Ramírez, responsável pela divisão de design da Hyundai europeia.

Um projecto que demorou apenas seis meses a concluir, com o presidente da construtora a dar logo a luz verde ao ver um esboço inicial do projecto, como explicou Nicola Danza, que comandou o visual exterior do Insteroid.

Salão de jogos a bordo

Se por fora o estilo é avassalador, o interior deste "eléctrico" assume decididamente o cruzamento entre um carro de corrida e uma consola para jogos de vídeo.

Gaiola de segurança, bancos ajustáveis e controlos minimalistas próprios da competição automóvel combinam-se com elementos derivados dos videojogos, como são exemplos os mostradores circulares a exibirem imagens.

Os técnicos da Hyundai somaram ainda um sistema de áudio Beat House, bem como um dispositivo Message Grid com mensagens para o condutor transmitir para o exterior através dos píxeis na traseira do carro.

Já o número 23 "colado" nos vidros laterais evoca os 23 pictogramas "fantasma" que estão espalhados pela carroçaria e pelo habitáculo.

Mesmos 650 cv do Ioniq 5 N?

Não há detalhes técnicos sobre a solução motriz que alimenta o Hyundai Insteroid mas percebe-se que se trata duma versão derivada do RN24 mas devidamente engalanada por dentro e por fora para a estreia mundial.

Revelado em Outubro passado no N Day promovido pela construtora, o concept race car debita os mesmos 478 kW (650 cv) e 770 Nm dados pelos dois motores eléctricos do Ioniq 5 N, apoiados por uma bateria de 84 kWh.

E, como no super SUV, o Insteroid destaca o Drift entre os vários modos de condução que comporta, cada um deles com animações visuais e sonoras a bordo, exactamente como se estivesse num salão de jogos!

A quem viajar até à Coreia do Sul por estes dias, saiba que o modelo estará em evidente destaque no pavilhão da Hyundai no Seoul Mobility Show que arranca quinta-feira

Embora seja improvável que o protótipo se transforme num modelo de produção, isso indica tudo aponta para que a marca esteja a preparar o terreno para um futuro Inster N; o tempo (em breve!) o dirá…

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?