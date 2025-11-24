Hyundai faz do Crafter Concept um 'off-roader' de alta tecnologia

Há mais um protótipo que faz do "todo o terreno" uma aventura extrema: estreado no último fim de semana no salão automóvel de Los Angeles, o Crater Concept eleva a um patamar superior a linguagem de estilo Arte do Aço.

A defini-lo estão linhas bem marcadas com inúmeros contornos esculpidos, a que se soma uma generosa altura ao solo graças aos pneus off-road de 33 polegadas montadas em jantes de 18 polegadas.

O capô horizontal mergulha ligeiramente sobre uma frente imponente, com os faróis compostos por sete quadrados luminosos, enquanto ao centro mais quatro quadriláteros espaçados completam a assinatura luminosa.

O pára-choques agrega entradas de ar generosas nas laterais, com a dianteira a ser realçada pela robusta placa de protecção inferior.

Visto de perfil, sublinham-se os enormes guarda-lamas e os arcos das rodas com resguardos plásticos em preto, com a traseira a exibir o mesmo arranjo do pára-choques e ópticas dianteiros, sem esquecer a nada discreta asa superior.

O Crater Concept exibe vários detalhes que convidam à aventura, como se percebe na pintura em dourado escuro fosco, a contrastar com o laranja dos ganchos de reboque; um deles até pode abrir caricas das garrafas.

Insólito é as câmaras que fazem a vez de retrovisores laterais poderem ser retiradas e usadas como lanternas, caso a luz da faixa LED presa à grade do tejadilho não seja suficiente para afastar a escuridão da noite.

Interior à nave espacial

As portas de abertura oposta dão entrada a um habitáculo revestido em pele preta e Alcantara, sem esquecer a gaiola tubular de protecção integrada na cabine.

Ao cilindro que forma a consola central junta-se o tabliê "perfurado" no mesmo formato, onde assentam os botões de controlo com um desenho semelhante ao de engrenagens, sobreposto por quatro pequenos visores.

A ausência dum painel de instrumentos atrás do volante é contrabalançado pelos dados da condução expostos no pára-brisas pelo visor head-up.

Por saber fica o conjunto motopropulsor do "todo o terreno" mas, face à ausência de escapes, tudo aponta para que seja 100% eléctrico ou a hidrogénio este projecto desenvolvido pelo centro de estilo da Hyundai na Califórnia.

Se um modelo de produção nascer deste protótipo muito provavelmente será reservado ao mercado da América do Norte, onde algumas ideias até poderão ser integradas em futuros modelos da linha XRT.

