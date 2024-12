Honda Prelude volta à Europa com tecnologia inédita… mas só em 2026!

É um regresso saudado às estradas do Velho Continente: o Honda Prelude tem chegada prevista para 2026 em modo 100% híbrido e com uma funcionalidade inédita para maior gozo ao volante.

Sem dados sobre as dimensões do coupé nem sequer sobre a sua potência, o único ponto detalhado é a estreia da tecnologia S+ Shift.

A solução foi concebida para simular o som e a sensação de passagens rápidas da caixa (automática), num equilíbrio que a construtora explica como perfeito pelo prazer oferecido numa condução emocionante.

Embora o sistema e:HEV não possua transmissão mecânica, quando o S+ Shift é activado o condutor pode mudar de relação através das patilhas de engrenagem como se a tivesse.

Mais específico é a possibilidade de manter uma relação de marcha nas curvas para manter a rotação ideal do motor, como numa caixa "convencional", e aproveitar a potência nas acelerações.

O novo Prelude "promete evoluir a herança desportiva com a nossa marca registada de desempenho híbrido e com as tecnologias mais recentes" em termos dinâmicos, sublinha Hans de Jaeger.

O vice-presidente da Honda Motor Europe sublinha não apenas a "eficiência excepcional" mas também o desempenho divertido na condução" por que este coupé é reconhecido.

O anúncio neste final de Dezembro acontece quando a insígnia japonesa está a celebrar 25 anos de experiência pioneira na tecnologia motriz 100% híbrida, inaugurada na Europa com o Honda Insight.

