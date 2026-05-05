Honda Prelude chega a tempo de gozar o Verão… e já tem preço!

Está confirmado o regresso do novo Honda Prelude ao nosso país, mesmo a tempo de gozar o Verão ao volante de um dos coupés mais emblemáticos da insígnia japonesa.

Já na sexta geração, após uma ausência de 25 anos das estradas europeias, assume uma revigorada eficiência, graças a um novo grupo motopropulsor 100% híbrido, mas sem perder a agilidade e desempenho que o definiram desde o primeiro momento.

A exaltá-lo estão linhas tão agressivas como o protótipo já tinha definido há dois anos, acompanhado dum chassis devidamente calibrado para o efeito, reforçado por um habitáculo sofisticado que mexe com as emoções.

Um GT para gozar a estrada…

Não se espere, no entanto, uma enorme pujança desportiva neste Honda Prelude e:HEV, que deve ser percebido mais como um GT: a alimentá-lo está uma motorização 100% híbrida semelhante à que equipa o Honda Civic.

Significa que sob o capô está um bloco atmosférico de 2.0 litros do ciclo Atkinson com 143 cv e 186 Nm, para gerar a energia necessária para o propulsor eléctrico debitar 135 kW (184 cv) e 315 Nm às rodas dianteiras.

Estes números correspondem a potência e binário máximos do desportivo, com o motor a combustão a ligar-se ao eixo motriz apenas a velocidades altas e constantes em auto-estrada.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora cumprem-se em 8,2 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 188 km/hora, com o consumo combinado a fixar-se nuns frugais 5,2 litros por cada centena de quilómetros.

… com mudanças virtuais

Inédito para oferecer o maior gozo é a caixa virtual S+ Shift, concebida para simula o som e a sensação de passagens rápidas da caixa automática, num equilíbrio que a construtora assume como perfeito.

Embora o sistema e:HEV não possua transmissão mecânica, quando o sistema é activado o condutor pode "engrenar" virtualmente as oito relações através das patilhas no volante.

Mais específico é a possibilidade de manter uma relação de marcha nas curvas para manter a rotação ideal do motor, como numa caixa "convencional", e aproveitar a potência nas acelerações.

Além da posição de condução e da direcção precisa e comunicativa, a Honda também se focou no chassis ao montar no desportivo parte da suspensão adaptativa do Civic Type R.

E a acção dos modos de condução Comfort, GT, Sport e Individual permitem adaptar as características do sistema híbrido, assim como a suspensão e a resposta da direcção, às preferências do condutor e às diferentes condições de condução.

Proposto nas cores Moonlit White Pearl, Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl e Racing Blue Pearl, o Honda Prelude Hybrid chega aos concessionários nacionais antes deste Verão com um preço "chave na mão" de 61.500 euros.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?