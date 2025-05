Honda Jazz reforça 'sax appeal' no Dia Internacional do Jazz

O que fazem lado a lado o Honda Jazz 100% híbrido e Otis Lawrence? Ambos celebram o Dia Internacional do Jazz nesta quarta-feira, 30 de Abril, com uma peça musical inédita.

A trilha sonora conjuga os sons do saxofone com os ruídos dos mecanismos do compacto híbrido, sejam eles a abertura e fecho do capô, portas e vidros, ou simplesmente a acção do controlo remoto da chave.

"Com o seu estilo, sofisticação e aclamada fiabilidade, o Honda Jazz é o companheiro perfeito para Otis Lawrence e o seu saxofone", explica a insígnia japonesa.

E há ainda tempo para brincar com o "sax appeal" que o carro passa na estrada, seja pelas suas linhas elegantes, seja pelo arranjo funcional e confortável do habitáculo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?