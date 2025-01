Honda HR-V reactualiza-se com mais tecnologia; conheça os preços

Novos detalhes estilísticos, mais equipamento e novas funcionalidades definem o renovado Honda HR-V que irá chegar em breve aos concessionários nacionais, já com preços definidos e reservas abertas.

Revelado no recente salão automóvel de Bruxelas, as mudanças estilísticas são discretas, percebendo-se uma grelha retocada, com os faróis escurecidos a adoptarem uma assinatura luminosa mais assertiva.

Atrás, os farolins LED também ganham tons mais escuros para uma assinatura de luz mais horizontal, com o conjunto a ganhar os novos tons Sage Green, Seabed Blue e Urban Grey.

As dimensões permanecem quase inalteradas, crescendo apenas 1,5 cm para agora medir pouco mais de 4,35 metros de comprimento.

Interior mais personalizado

Por dentro, as diferenças em relação ao antecessor são ainda mais discretas, mais visíveis nos vidros traseiros escurecidos que são agora padrão.

Mantém-se a instrumentação digital e o ecrã multimédia de nove polegadas com o sistema de infoentretenimento Honda Connect, enquanto a aplicação My Honda+ evoluiu com novas soluções.

O habitáculo dispõe de novos compartimentos de arrumação enquanto o sistema de "bancos mágicos" assegura a máxima funcionalidade para conseguir 1.305 litros de capacidade na bagageira.

A insígnia japonesa destaca o avançado sistema de climatização, capaz de envolver os cinco ocupantes com uma cortina de ar aquecido ou arrefecido para o máximo conforto em viagem.

Solução motriz sem mudanças

O sistema de propulsão híbrida não beneficiou de qualquer retoque, mantendo-se o bloco atmosférico i-MMD de 1.5 litros do ciclo Atkinson.

Aliado a dois motores eléctricos, debita uns combinados 131 cv e 253 Nm passados às rodas dianteiras através duma caixa automática CVT.

A ficha técnica não foi "mexida" mas o isolamento acústico foi melhorado para limitar alterações na pressão sonora nas transições entre eléctrico e térmico.

Reforçado foi também o pacote Honda Sensing no campo dos sistemas de segurança e de apoio à condução, reflectido no limitador "inteligente" de velocidade ou na assistência à manutenção de faixa.

O Honda HR-V agora renovado é proposto a partir de 37.500 euros "chave na mão" para o acabamento Elegance que dá entrada à gama, e já pode ser reservado.

