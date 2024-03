Honda CR-V Hybrid já abriu encomendas; saiba quanto custa

É mais uma novidade a chegar aos concessionários nacionais da Honda: o CR-V Hybrid já abriu as encomendas para a variante com equipamento Lifestyle.

O SUV é proposto com uma unidade de tracção 100% híbrida, composta por um motor de ciclo Atkinson de 2.0 litros com injecção directa associado a um motor eléctrico.

Os 184 cv e 335 Nm globais permitem-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em nove segundos para uma consumo combinado de 5,9 litros/100 km.

Este desempenho é conseguido através dos modos de condução Sport, Normal, Eco e Snow, que alteram automaticamente a configuração mecânica do veículo.

Com a bateria totalmente carregada e atestado o depósito do combustível de 57 litros, a autonomia pode chegar aos 960 quilómetros.

O carregamento da bateria, feito pelo gerador eléctrico accionado pelo motor de combustão interna, é complementado por um sistema de travagem regenerativa.

Ao nível de um premium

Sem diferenças estéticas assinaláveis face ao "irmão" híbrido plug-in, o CR-V Hybrid reforça a aposta a bordo nas cores, materiais e tecidos de alta qualidade.

Os bancos são forrados em pele, com os dianteiros a serem aquecidos, enquanto o tecto de abrir panorâmico reforça a sensação de espaço a bordo.

Apontado às famílias dinâmicas, a bagageira atinge 587 litros de capacidade, que pode ser elevada aos 1642 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O posto de condução comporta um sistema de conectividade de última geração, apoiado num painel de instrumentos de 10,2 polegadas.

O ecrã multimédia de nove polegadas já comporta sistema de navegação e conectividade sem fios com Apple CarPlay e Android Auto.

A segurança activa e os assistentes ao condutor apoiam-se no sistema Honda Sensing, também com câmara traseira e sensores auxiliares de estacionamento.

O SUV mantém um visual arrojado por fora, à conta das jantes de 18 polegadas em liga leve e da frente robusta, com os faróis a darem-lhe uma forte agressividade.

Atrás mantêm-se os farolins que já definiam o modelo da anterior geração, numa combinação vertical dos "piscas" e das luzes de travão.

O Honda CR-V Hybrid entra no mercado nacional com um preço "chave na mão" de 56 mil euros, com despesas de legalização e transporte, pintura metalizada e ecovalor já incluídos.

