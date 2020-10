Homem em 'moto-quatro' desafia a morte à frente de comboio

Desafiar a morte em frente a um comboio não é para todos. Aprecie, por isso, o desvario que terá passado pela cabeça deste homem montado numa 'moto-quatro' para poupar dois minutos e meio de espera.

Com as cancelas baixadas e os sistemas sonoro e luminoso a dar o alerta para uma longa composição de mercadorias, o homem decidiu atravessar a passagem de nível com um cão pela trela.

Foi uma questão de décimas de segundo, com o comboio a passar-lhe pelas costas mal acabou de fazer a passagem.

A situação aconteceu na pequena cidade de Troy, Montana, bem no norte dos Estados Unidos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?