Hiper híbrido único: veja como o Porsche 963 RSP se sai na estrada

Com as 24 Horas de Le Mans a acontecerem já no próximo fim de semana, a Porsche antecipa-se à mítica prova para apresentar uma versão única do hiper carro de resistência homologado para circular em vias públicas.

A estreia do 963 RSP tem razão de ser ou não fosse 2025 a data propícia para celebrar os 50 anos sobre a estreia dum Porsche 917 devidamente artilhado para acelerar em qualquer estrada a pedido do magnata Gregorio Rossi, herdeiro da Martini.

As iniciais RSP que "decoram" o hiper híbrido de 680 cv de potência representam Roger Searle Penske, director da Porsche Penske Motorsport que gere os 963 oficiais de competição no WEC Hypercar.

"Assim como o 917, queria que este carro fosse fiel às suas origens e sofresse o mínimo de modificações possível", explicou o octagenário.

"Quando embarcámos neste projecto, as diferenças entre as duas gerações representaram um grande desafio; o resultado é um carro que não perdeu nada do seu caráter, sendo tão emocionante na pista como na estrada".

É uma questão de apreciar agora o vídeo que acompanha o Porsche 963 RPS nas vias francesas em redor do circuito de La Sarthe, tendo como companhia nada mais, nada menos do que o quinquagenário Porsche 917.

