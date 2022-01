Hennessey Venom F5: tão rápido como um furacão… F5!

A Hennessey Performance está a toda a brida a testar os 1.843 cv de potência debitados pelo bloco V8 biturbo do Venom F5.

A mais recente "experiência" aconteceu esta segunda-feira na pista Johnny Bohmer Proving Grounds, na Florida, onde são realizados testes aerodinâmicos em linha recta.

O hiper desportivo acelerou a mais de 400 km/hora mas o objectivo é ultrapassar a mítica marca das 300 milhas/horas, equivalente a 482,80 km/hora.

É objectivo da Hennessey Performance que, nos testes para verificar o comportamento aerodinâmico do Venom F5, ele chegue aos 500 km/hora… ou ir mesmo mais além!

É parco em detalhes o pequeno vídeo que "caiu" no início desta semana, no Youtube, pelas mãos da construtora america na.



Vê-se apenas o bólide a acelerar em plena recta – e que barulho faz o motor V8 biturbo! –, com o "patrão" John Hennessey e um membro da sua equipa a observá-lo a bordo de um Audi.

Para os próximos meses estão previstos mais testes na pista com 5.150 metros de comprimento da NASA.

