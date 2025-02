Harrison Ford não precisa de manual para guiar um Jeep

Como é que se destaca todo o poder das mais recentes propostas da Jeep para nunca caírem no esquecimento, pelo menos nos Estados Unidos?

Com um anúncio brilhante no intervalo do Super Bowl do futebol americano disputado no último domingo entre os Kansa City Chiefs e os Philadelphia Eagles, com a vitória a sorrir a estes por 40-22.

E nem sequer foi preciso a Harrison Ford assumir-se como Indiana Jones para protagonizar a curta metragem Owner’s Manual dirigida por James Mangold, com uma "bicada" bem humorada à marca que lhe dá o apelido.

O tema deste manifesto é universal quanto: a qualquer condutor dum Jeep é-lhe dada total liberdade para escolher os terrenos que os fazem mais felizes… e sem precisarem dum manual!

