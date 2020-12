Gymkhana 2020 com Travis Pastrana: será este o vídeo mais incrível do ano?

A 11ª edição da série Gymkhana criada por Ken Block colocou Travis Pastrana aos comandos de um Subaru WRX STI com mais de 860 cv de potência e o resultado é fantástico.Com manobras que nos deixam a todos a perguntar "como é possível?", Pastrana faz o que quer deste Subaru WRX STI alimentado por um motor quatro cilindros boxer, inclusive... metê-lo a voar!Não acredita em nós? Então o melhor mesmo é ver o vídeo. Não temos dúvidas em afirmar que é um dos vídeos de automóveis mais fantásticos do ano.Gymkhana 2020: será este o vídeo mais incrível do ano?