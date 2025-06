GR Sport faz do Toyota RAV4 um ''especialista'' do 'off-road'

Ainda sem preços definidos para o novíssimo Toyota RAV4, que só deverá chegar ao nosso país em 2026, a estrela da "companhia" será, sem dúvida, a variante GR Sport, com visual e equipamento a condizer para as famílias mais aventureiras.

Vias mais largas em 20 mm do que os originais combinam-se com o desenho específico dos amortecedores de alto desempenho para uma experiência mais dinâmica inspirada nos desportos motorizados.

Para tal, a suspensão recebeu uma afinação especialmente dedicada a este modelo, com o foco dirigido ao reforço da traseira, assim como a direcção assistida para uma condução mais estável e envolvente.

Por fora, a influência da divisão Gazoo Racing está exposta na grelha personalizada com padrão hexagonal para um efeito tridimensional mais profundo, a que somam elementos que reforçam a aerodinâmica junto às rodas de 20 polegadas pintadas a negro.

Já o interior mantém a sobriedade típica da versão clássica, a incentivar a concentração na estrada ou nos trilhos de terra, mas com logótipos GR "discretamente" espalhados pelo habitáculo.

É o caso do volante específico desta variante, assim como os encostos de cabeça dos bancos exclusivos forrados em tecido e pele sintética, com os pespontos a vermelho e os pedais em alumínio a reforçar o ambiente desportivo do habitáculo.

Não é indicada uma motorização específica para o RAV4 GR Sport mas, à partida, deverá comportar a solução híbrida plug-in mais poderosa da gama, com 304 cv passados às quatro rodas, mas só confirmável quando chegar à Europa no início do próximo ano.

