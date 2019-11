GP Japão: Mercedes é campeã mundial de construtores

Os melhores momentos de um Grande Prémio do Japão que teve tudo para ficarem na memória dos fãs da Fórmula 1: drama na largada, ultrapassagens incríveis e o primeiro título atribuído à Mercedes como campeã mundial de construtores.

Desta vez, foi Valtteri Bottas a pregar a partida, ao cortar a meta em primeiro lugar ao volante do Mercedes. Sebastian Vettel, pela Ferrari, fez a segunda posição com apenas cinco décimas de segundo de avanço sobre Lewis Hamilton, também da Mercedes.

Com apenas quatro provas para findar o Mundial de Fórmula 1, o campeonato é liderado por Lewis Hamilton, com 338 pontos, mais 64 do que o colega de equipa Valtteri Bottas, que tem 274 pontos.

A terceira posição é ocupada por Charles Leclerc, da Ferrari, com 221 pontos, mais nove do que o companheiro de equipa Sebastian Vettel, e de Max Verstappen, da Red Bull Racing Honda, ambos com 212 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 segue agora para a América Central, onde irá decorrer o Grande Prémio do México a 27 de Outubro.

