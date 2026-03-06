GP Austrália: Audi estreia-se domingo na F1 com ambição imensa de vencer

É uma estreia que se espera de sucesso: a Audi entra este domingo a todo o gás na Fórmula 1 com o Grande Prémio da Austrália que se corre em Melbourne.

O envolvimento da marca dos quatro anéis na categoria rainha do automobilismo destaca a sua transformação dentro e fora das pistas, sendo também uma oportunidade para a primeira aparição pública do Audi RS 5 no hemisfério sul.

A apresentar o desportivo híbrido no circuito Albert Park estiveram os pilotos Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto da Audi Revolut F1 Team, num paralelo com a nova geração de monolugares da F1 cuja potência é quase 50% eléctrica.

A estreita ligação entre os modelos mais desportivos da construtora e o desporto automóvel foi devidamente exibida num curto filme naquela pista, com o Audi RS 5 em perfeita conexão com os engenheiros da equipa.

E, para abrilhantar ainda mais esta estreia, a Audi Tradition trouxe do seu museu o lendário Audi R8 com o seu visual inspirado num crocodilo.

Foi com ele que a construtora venceu a Corrida dos Mil Anos na cidade australiana de Adelaide a 31 de Dezembro de 2000, tendo ao volante Allan McNish, um dos pilotos vencedores da prova, agora responsável pelo programa de desenvolvimento de pilotos da Audi.

O Dia Internacional da Mulher que se celebra domingo não foi esquecido: a subsidiária local da insígnia alemã organizou na quinta-feira um almoço de networking para o Girls on Track.

Recorde-se que a Audi Revolut F1 Team também apoia a iniciativa da FIA em promover carreiras no automobilismo para meninas e raparigas com os respectivos contactos profissionais.

