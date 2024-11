Gosta de salmão? Veja o que a Brabus fez aos Range Rover e Porsche 911

Não apenas uma mas logo duas novidades com a assinatura estilística Peetch em cor de salmão são as propostas da Brabus para quem ambiciona ter na garagem modelos reconhecidos pela sua exclusividade.

Rebaptizado como Brabus 600 Peetch está o Range Rover P530 LWB, um dos SUV de luxo com melhor aptidão para o "fora de estrada".

Alinhado com ele está o Brabus 900 Peetch, que não é mais do que um Porsche 911 Turbo S descapotável com quem partilha inúmeros pormenores estilísticos por dentro e por fora.

Num e noutro caso, só as ópticas, a grelha e as entradas de ar a negro conseguem contrastar com a cor da carroçaria.

Descapotável extremo

Pode não ser muito perceptível mas, no caso do Brabus 900 Peetch, sob a pintura esconde-se o pacote aerodinâmico em fibra de carbono, como se percebe no divisor, saias laterais e, asa traseira e difusor.

As jantes em liga leve de 21 e 22 polegadas são pintadas no mesmo Peetch, cor também realçada na decoração do habitáculo, apenas contrastada com os detalhes em fibra de carbono.

A alimentar o descapotável está o bloco boxer biturbo de 3.8 litros e seis cilindros mas agora com dois novos turbocompressores da Brabus para elevar potência e binários a uns delirantes 900 cv e 1.000 Nm.

Passados às quatro rodas através da caixa automática PDK de oito velocidades, ating os 340 km/hora de velocidade máxima, com a "corrida" dos zero aos 100 km/hora a fazer-se em 2,5 segundos.

O silêncio está fora de questão já que o sistema de escape de elevado desempenho serve de alerta à sua passagem graças ao controlo activo das válvulas.

Luxo redobrado no SUV

Claro que, para quem prefere um SUV de luxo marcado pelas altas prestações, pode sempre optar pelo Brabus 600 Peetch "decorado" por fora na mesma cor de salmão.

As rodas pintadas no mesmo tom crescem até às 24 polegadas enquanto a suspensão pneumática foi calibrada para reduzir em 20 mm a altura da carroçaria ao solo.

O interior tem pele acolchoada nos estofos dos bancos e nos revestimentos do piso e dos painéis das portas em salmão, contrastado pelos pedais em alumínio e pelos elementos em fibra de carbono.

Também a unidade de controlo do V8 biturbo de 4.4 litros foi devidamente reafinada para elevar a potência dos originais 530 cv para uns assombrosos 600 cv.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 4,5 segundos para uma velocidade máxima limitada de 250 km/hora, a acompanhar este poder está o som característico do escape desportivo com quatro ponteiras em titânio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?