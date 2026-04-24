Desafio eléctrico: Porsche Cayenne Coupé lançado aos 1.156 cv!

A estreia mundial aconteceu esta sexta-feira em Pequim no Auto China mas as reservas já estão abertas no nosso país com os preços perfeitamente definidos apenas ao alcance duma carteira bem recheada.
O Porsche Cayenne Electric passa a assumir-se também como coupé em três motorizações, numa carroçaria mais aerodinâmica para conseguir um autonomia combinada até 669 quilómetros com uma única carga.
Na sua base estão todos os recursos que o "irmão" mais convencional comporta, logo patente na arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma em que é construído para suportar carregamentos rápidos até uns máximos 390 kW em corrente contínua.
Com 4,99 metros de comprimento, a distinguir o Cayenne Electric Coupé do SUV está a óbvia linha descendente do tejadilho, baixando a altura para os 1,65 metros, com a correspondente redução do coeficiente aerodinâmico para Cx 0,23.
O seu desenho também tem consequências directas na capacidade do porta-bagagens, reduzida a 534 litros mas que se eleva a 1347 litros com os bancos traseiros rebatidos; conservados são os 90 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.
O espaço a bordo mantém-se generoso, como confirmam os 3,02 metros que separam os dois eixos, num ambiente profundamente luxuoso e tecnológico.
Novidade são as duas opções configuráveis para os bancos traseiros: a primeira com dois assentos, e a segunda com uma configuração 2+1, mas ambas a comportarem dois níveis de regulação eléctrica.
O Cayenne Electric Coupé é proposto em três variantes motrizes, como acontece com o SUV, sempre suportado por uma bateria NMC de 113 kWh recarregável a 390 kW DC ou 11 kW AC, sendo opcional o carregador de 22 kW para corrente alternada.
O modelo de entrada assume dois propulsores para conseguir 300 kW (408 cv), que se elevam a 325 kW (442 cv) quando activado o modo overboost no Launch Control.
O Cayenne S Coupé Electric eleva a potência para 400 kW (544 cv), extensíveis até 490 kW (666 cv) em overboost mas será o Cayenne Turbo Coupé a explodir as emoções, quando os seus 630 kW (857 cv) se elevam a 850 kW (1.156 cv) nos arranques.
Tal poder traduz-se em acelerações dos zero aos 100 km/hora em apenas 4,8, 3,8 e 2,5 segundos segundo a variante em causa; na mesma ordem, as velocidades máximas chegam aos 230, 250 e 260 km/hora!
Claro que estas potências têm influência decisiva nas autonomias: o primeiro exemplo chega aos 661 quilómetros, subindo aos 669 no segundo, mas baixando drasticamente para os 628 quilómetros na proposta mais poderosa.
Impressionante (e quase inédito!) para um desportivo alimentado a electrões é a capacidade de reboque chegar a uns pesados 3.500 quilos.
Como no SUV, o coupé equipa de série a suspensão pneumática adaptativa Porsche Active Suspension Management (PASM), sendo opcional o Porsche Active Ride nos S Coupé e Turbo Coupé; as três versões podem equipar o eixo traseiro direccional.
Adopta ainda o mesmo Porsche Driver Experience, patente no painel de instrumentos digital com visor head-up de realidade aumentada, e no Flow Display central, além do ecrã para o acompanhante.
Ao contrário do Cayenne Electric convencional, esta versão coupé alarga os equipamentos de série, como se percebe no tejadilho panorâmico e no pacote Sport Chrono.
O pacote Off-Road também está disponível enquanto o pacote Light Sport reduz o peso até 17,7 quilos com o tejadilho em fibra de carbono e as jantes específicas de 22 polegadas… numa redução quase psicológica num carro que ultrapassa os 2.600 quilos.
Quanto a preços, o Cayenne Coupé Electric arranca nos 114.266 euros, subindo aos 136.546 euros no Cayenne S Coupé Electric, para "explodir" nuns delirantes 175.089 euros no Cayenne Turbo Coupé Electric.
Texto: P.R.S.
