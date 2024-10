Giorgio Armani dá mais estilo ao Fiat 500e

É mais uma evolução do Fiat 500e, agora ligado ao mundo da moda: o citadino ganha a série especial Giorgio Armani Collector’s Edition.

Como exemplo do estilo e elegância italianos, o modelo junta as celebrações dos 125 anos da construtora ao 90.º aniversário da insígnia de moda.

As encomendas para o 100% eléctrico já estão abertas no nosso país, com as primeiras entregas a acontecerem em Janeiro do próximo ano.

Dois tons de elegância

Não é a primeira vez que a Fiat se junta a uma marca de alta costura: há quatro anos, para celebrar a "excelência italiana", criou três séries especiais do 500e "vestidas" pela Bulgari, Giorgio Armani e Kartell.

Talvez por isso a série especial Giorgio Armani Collector’s Edition replique alguns elementos presentes na versão anterior, como é exemplo o logótipo GA no centro das jantes em liga leve.

O protagonismo é dado às novas cores Verde Scuro e Greige Ceramico para a carroçaria, enquanto o interior é realçado pelas costuras em chevron e pelos padrões tridimensionais nos bancos.

O citadino eléctrico é "assinado" pelo ‘Maestro de Milão’ no painel de instrumentos, assim como no interior das portas e no vidro traseiro.

Interior de alta costura

Quanto a equipamentos, podem contar-se com faróis Full LED Infinity Design e com um elegante tejadilho envidraçado a realçar a sua estética contemporânea.

Ganha ainda um sistema áudio JBL topo de gama, um ecrã TFT de sete polegadas para a instrumentação e um ecrã de infoentretenimento de 10,25 polegadas com sistema de navegação.

A alimentar o conhecido propulsor eléctrico de 87 kW (118 cv) e 220 Nm está uma bateria de 42 kWh para uma autonomia combinada em redor dos 320 quilómetros.

A assistência ao condutor é assegurada pelos mais sistemas ADAS, a que se soma a condução semi-autónoma de nível 2.

O Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition é proposto no nosso país a partir de 40.150 euros, com as primeiras entregas a acontecerem em Janeiro.

