Geely chega em Maio com dois SUV eléctricos e híbridos 'plug-in'

Era uma questão de tempo até a chinesa Geely entrar com os seus modelos em nome próprio no mercado nacional, efetivada que foi a parceria estratégica de distribuição no início deste Abril com a Salvador Caetano Auto.

Em Maio chegam os primeiros Geely E5 eléctricos, acompanhados do híbrido plug-in Starray EM-i, em formato SUV apontados às famílias.

Com 4,62 metros de comprimento, o Geely E5 construído sobre a plataforma GEA equipa um propulsor de 160 kW (218 cv) e 320 Nm passados às rodas dianteiras, com a bateria LFP de 60,2 kWh a "prometer" uma autonomia até 430 quilómetros.

Tão espaçoso como permitem os 2,75 metros entres eixos, a que se soma uma bagageira com 461 litros de capacidade, o habitáculo assume materiais de qualidade, enquanto inclui os mais recentes assistentes de condução e de protecção activa.

Já o Geely Starray EM-i com tecnologia híbrida plug-in foca-se em consumos eficientes para uma autonomia combinada que poderá chegar aos 1.055 quilómetros, sem esquecer um pacote completo de segurança e ajudas à condução.

"Esticado" aos 4,62 metros de comprimento para uma distância entre eixos de 2,76 metros e um porta-bagagens com 528 litros, assume 262 cv obtidos a partir dum bloco de 1.5 litros com 99 cv e 125 Nm, e dum propulsor eléctrico de 218 cv

A alimentar o sistema motriz desenvolvido pela Horse Powertrain, formada pela Geely e Renault, estão baterias LFP de 18,4 ou 29,8 kWh para autonomias até 83 ou 136 quilómetros, recarregáveis a uns máximos 60 kW DC ou 6,6 kW AC.

Com as vendas a arrancarem em Maio, espera-se saber o preçário de cada uma das gamas mais perto da abertura das encomendas.

Texto: P.R.S.

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