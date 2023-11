Ganha Lamborghini Urus S numa lotaria… e troca-o por um Toyota Supra!

Não é todos os dias que se recebe uma prenda de aniversário fabulosa… para logo de seguida a dar à troca!

Foi exactamente o que fez Cory Thacktsone ao receber um Lamborghini Urus S poucos dias depois de ter cumprido 22 anos.

O bólide foi ganho numa lotaria organizada pela britânica Best of the Best contra a compra de uma rifa que custou apenas um euro.

O felizardo vencedor não aceitou a ultra poderosa oferta; em vez disso, pediu os 250 mil euros que o SUV italiano custa para comprar o desportivo dos seus sonhos.

Nada mais, nada menos do que o Toyota Supra de quarta geração que protagonizou vários filmes da saga Velocidade Furiosa.

A alimentar o coupé nipónico está um bloco biturbo de 3.0 litros, com os seus 330 cv e 441 Nm a assegurarem sensações fantásticas ao volante.

Mesmo assim, é menos de metade dos 666 cv e 850 Nm debitados pelo V8 biturbo de 4.0 litros debitados pelo Urus S.

A título de curiosidade, refira-se que o jovem recebeu ainda uma "pasta" com 50 mil libras (cerca de 57.500 euros) e um ano de pizzas gratuitas.

