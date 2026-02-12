Gama Ford Kuga assume BlueCruise para a condução ''sem mãos''

A Ford já tinha anunciado em Novembro o alargamento do Blue Cruise estreado no Mustang Mach-E a mais quatro modelos, sendo o Kuga uma das estrelas a receber esta tecnologia de condução "sem mãos".

Faltava saber quais as variantes do SUV compacto habilitadas a recebê-la a partir de Abril, sendo todos os modelos equipados com transmissão automática.

O BlueCruise passa a fazer parte do pacote Driver Assistance, que é de série nas versões premium ST-Line X e Active X, e opcional nas Titanium e ST-Line.

A beneficiar de um período experimental de três meses, a tecnologia poderá ser comprada por inteiro sem pagamentos adicionais.

Estão igualmente disponíveis planos mensais e anuais para clientes que desejem experimentar a nova funcionalidade ou que apenas precisem dela em épocas específicas do ano, como nas férias ou em viagens de negócios frequentes.

O renovado Ford Kuga também assume actualizações substanciais nas opções de infoentretenimento, como é o caso o sistema áudio Bang & Olufsen, que passa de 575 para 700 watts.

Os modelos mais equipados contam com midwoofers nas portas dianteiras, e tweeters e woofers traseiros separados, adicionando dois canais de áudio suplementares para uma reprodução sonora mais precisa.

É ainda proposta uma opção Premium Connectivity para todas as variantes do Ford Kuga, dando acesso aos serviços streaming, jogos e karaoke mais utilizados através do sistema de infoentretenimento SYNC 4.

