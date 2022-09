Futebol americano: churrasco ''grelha'' 11 carros no Hard Rock Stadium de Miami

A liga de futebol americano ainda só agora começou mas está já a ser uma época escaldante.

Mais de 60 mil pessoas esgotaram o Hard Rock Stadium em Miami para assistir à recepção dos Patriots pelos Dolphins a 11 de Setembro.

Mas primeiro, um grupo de adeptos decidiu celebrar o arranque da temporada com um churrasco no parque de estacionamento do estádio.

Meia hora após o início da partida, uma espessa coluna de fumo começou a cair sobre o campo; alguém ter-se-á esquecido de desligar o grelhador!

O resultado final? Onze carros completamente carbonizados, apesar dos esforços dos bombeiros para os salvar.

Entre as "vítimas" estão um Nissan Sentra, um Toyota Prius, um Lexus RX e, no topo, um exclusivo Mercedes-AMG S 63.

As autoridades policiais abriram uma investigação para descobrir os suspeitos do incêndio mas até ao momento ninguém foi detido.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?