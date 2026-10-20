ForTwo passa a Smart #2 para reinar no trânsito da cidade; todos os preços

O salão automóvel de Paris foi o palco escolhido para revelar em primeira mão o novíssimo Smart #2 de produção totalmente alimentado a electrões.

A escolha do local tem a sua razão de ser já que aquele evento acolheu há 28 anos a primeira geração do citadino antes nomeado como ForTwo, depois da estreia mundial no salão de Frankfurt em 1997.

Proposto em três acabamentos, a que soma uma edição exclusiva de lançamento, os preços nacionais para toda a gama 100% eléctrica já estão definidos e as pré-reservas abertas.

Códigos estéticos mantidos

Numa altura em que os puros citadinos ganharam um novo vigor, é a vez do ForTwo "regressar" à sua urbanidade original sob a nova designação Smart #2.

O modelo retoma por fora os códigos estéticos que fizeram o sucesso do antecessor nos 2,75 metros que tem de comprimento, como se percebe nas rodas montadas nos quatro cantos da carroçaria.

Assinala-se ainda o regresso da característica porta da bagageira, dividida em duas partes, num conjunto distinguido pelo acabamento bicromático.

A bordo só o essencial

Os 1,76 metros entre os dois eixos mantêm o habitáculo resumido ao essencial. Além do pequeno painel de instrumentos, assume um ecrã central de 10,1 polegadas e comandos físicos para as funções mais comuns.

Dois porta-copos e um espaço para guardar pequenos objectos, sem esquecer um apoio de braço rebatível, fazem a vez da consola central.

O tejadilho em vidro, que é de série na versão topo de gama, torna o interior muito mais luminoso, enquanto a bagageira surpreende pelos 305 de capacidade que oferece.

Potência citadina

O Smart #2 estreia-se sobre a nova plataforma Electric Compact Architecture (ECA) desenvolvida em conjunto pela Geely e pela Mercedes-Benz.

A impulsioná-lo está um motor de 60 kW (82 cv) e 130 Nm, números mais do que suficientes para esgueirar-se no trânsito urbano mais intenso.

Mais do que o conforto em longos trajectos, assumida está a prioridade dada à manobrabilidade do citadino em ruas estreitas e em espaços de estacionamento apertados.

Mesmo assim, no campo técnico destaca-se a suspensão traseira de cinco braços, que é uma novidade no segmento A, para proporcionar mais bem-estar a bordo e um comportamento dinâmico mais preciso.

Quando à segurança e apoios ao condutor, entre outras soluções pode contar-se com o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com função stop & go, assim como os sistemas Highway Assist e Smart Pilot Assist.

Autonomia surpreende

A bateria LFP de 34,5 kWh úteis oferece uns combinados 290 quilómetros de autonomia. Para atingir essa distância contribuem os 1.140 quilos que regista na balança, graças a um frugal consumo de 13,6 kWh/100 km.

Quanto ao seu carregamento, equipa de série um carregador AC de 7,4 kW, subindo aos 11 kW AC a partir da segunda versão de acabamento.

Também de origem é o carregamento DC até 65 kW, contando ainda com a tecnologia V2L para dar energia a dispositivos eléctricos e electrónicos.

O Smart #2 é proposto nesta primeira fase em três acabamentos – Pure, Pure+ e Premium –, a que se soma a série de lançamento Couture Edition limitada a 999 unidades.

Esta edição especial combina uma carroçaria pintada em Blanc Atelier para contrastar com o tejadilho em Or Platine, e rodas exclusivas de 16 polegadas; os restantes equipamentos são os mesmos do topo de gama Premium.

Versão Preço Pure Desde 19.990 euros Pure+ Desde 20.990 euros Premium Desde 24.490 euros Couture Edition Desde 25.690 euros

Texto: P.R.S.

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