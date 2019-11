Fórmula 1: GP Brasil entre o dilúvio e as derrapagens

Não está a ser fácil a primeira sessão de treinos para o Grande Prémio do Brasil, que irá correr-se domingo no circuito de Interlagos, ao lado de São Paulo.

Com a chuva e o vento a marcarem as qualificações, tem sido difícil aos pilotos manterem os seus Fórmula 1 na pista alagada. Alexander Albon, da Red Bull Racing Honda, só parou contra as barreiras de protecção, após ter entrado em despiste.

Os outros pilotos tiveram mais sorte mas, como pode ver-se pelas imagens, só muita perícia ao volante permitiu que terminassem a qualificação.

