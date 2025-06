Ford Ranger eleva potência aos 280 cv em modo híbrido

Para quem faz duma pick-up uma ferramenta de trabalho sem esquecer as escapadelas de lazer fora do asfalto, há uma nova solução eletrificada que se destaca pela potência e agilidade.

Estreada em Setembro do ano passado, chega agora ao nosso país a nova Ford Ranger Plug-In Hybrid de cabine dupla apoiada no bloco EcoBoost de 2.3 litros combinado com um propulsor eléctrico 75 kW (102 cv).

Os 281 cv e 697 combinados que o conjunto debita são passados às quatro rodas através duma caixa automática de dez relações, com a bateria de 11,8 kWh a permitir até 43 quilómetros eléctricos, que na cidade chega aos 52.

Um mecanismo de embraiagem activado por via electrónica acopla e desacopla o motor elétrico do motor a gasolina, em função do modo de condução selecionado, otimizando a eficiência e a entrega de binário para transportar cargas e na condução fora de estrada.

À "escolha" estão os modos Normal, Eco, Sport, Slippery, Tow/Haul, Mud/Ruts e Sand, com o sistema e-4WD a ser apoiado por uma caixa de transferência de dois níveis e pelo bloqueio do diferencial traseiro.

É ainda possível seleccionar em andamento como e quando usar a energia da bateria segundo os modos Auto EV, EV Now, EV Later e EV Charge.

Afinações a preceito

O alto binário a baixos regimes e a travagem adicional do motor para o carregamento regenerativo do sistema regenerativo permitem uma aceleração eficiente e melhor controlo em descida no transporte de cargas até uma tonelada ou no reboque até 3500 quilos.

Já o binário eléctrico quase instantâneo e a travagem-motor melhorada também contribuem, de acordo com a Ford, para optimizar as aptidões off-road da Ranger PHEV e facilitar o desempenho em pisos pedregosos ou em inclinações acentuadas.

Alterada foi a regulação da suspensão para optimizar o conforto e assegurar um desempenho seguro fora e dentro do asfalto, tendo em conta o chassis e a distribuição de peso específicos da pick-up eletrificada, assim como o isolamento acústico do habitáculo.

Disponível como solução opcional está o carregador bidireccional Pro Power Onboard para trabalhar com ferramentas eléctricas ligadas directamente com uma potência máxima de 6,9 kW.

Três acabamentos à escolha

A Ford Ranger PHEV é proposta em três níveis de acabamento, liderada pela versão de lançamento Stormtrak, decorada com elementos exclusivos como a grelha em forma de ninho de abelha, aberturas nos guarda-lamas e jantes em liga leve de 18 polegadas.

De origem são ainda os faróis Matrix LED, o sistema Flexible Rack para a plataforma de carga, o assistente de marcha-atrás com reboque, a câmara a 360 graus e o sistema de som B&O com dez altifalantes,

Já a variante Wildtrak apresenta-se com bancos dianteiros e volante aquecidos, e iluminação de zona a 360 graus, com a entrada na gama fazer-se com a versão XLT.

À escolha estão igualmente acessórios opcionais que vão das capotas e coberturas traseiras para a caixa de carga, até aos suportes para bicicletas e às tendas para o tejadilho.

De série em cada uma das variantes está o sistema de conectividade SYNC 4 com navegação conectada para o ecrã de infoentretenimento de 12 polegadas, alinhado com o painel de instrumentos de oito polegadas.

Também de origem são os apoios à condução mais comuns, como a assistência de pré-colisão e a manutenção na faixa de rodagem, além da câmara traseira para auxiliar nas manobras mais complexas.

Ford Ranger PHEV Preço Acabamento XLT desde 66.848 euros Acabamento Wildtrak desde 73.232 euros Acabamento Stormtrack desde 85.300 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?