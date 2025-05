Ford Kuga mais personalizado com novo Black Package

Há um novo opcional para realçar com mais firmeza todo o visual agressivo do Ford Kuga: apontado à versão ST-Line X, o Black Package inclui jantes escurecidas Ford Performance de 20 polegadas em contraste com o vermelho das pinças de travão.

Um acabamento a negro nas inserções inferiores do pára-choques dianteiro e nas molduras dos retrovisores laterais, com o tejadilho em preto, completam o visual.

O novo Black Package personalizável está apto a ser combinado com a palete cromática – Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Bursting Green, Desert Island Blue e Magnetic – que pinta a gama.

O Ford Kuga na linha ST-Line X é proposto na versão 1.5 EcoBoost puramente térmica de 150 cv, assim como no 100% híbrido 2.5 FHEV de 180 cv e no híbrido plug-in 2.5 PHEV com autonomia eléctrica até aos 70 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?