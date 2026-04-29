Genial: Nebula NEXT 01 Jet Edition faz 0-100 km/h em 0,99 segundos!

A Xiaomi já tinha surpreendido o mundo automóvel ao alargar a sua "especialidade" em telemóveis aos electrizantes YU7 e, principalmente, ao SU7 com os seus quase 1.550 cv e 100 kN, de quilo-Newtons.

Pois agora é a chinesa Dreame Technology a "trocar" a fabricação de aspiradores robotizados e secadores de cabelo por um hiper eléctrico que consegue acelerar os zero aos 100 km/hora nuns alucinantes 0,99 segundos.

Revelado esta segunda-feira na californiana San Francisco, o Nebula NEXT 01 Jet Edition equipa um sistema de propulsão apoiados em dois reactores a jacto que responde em 150 milissegundos mal se pisa o

O protótipo não é mais do que uma evolução do modelo "convencional" estreado em Janeiro no CES 2026 em Las Vegas, com os quase 1.900 cv debitados por quatro motores a levarem-no em 1,8 segundos nessa façanha.

Esqueçam os foguetes porque apenas "servem" para cumprir aquela aceleração explosiva; o Nebula Next 01 Jet Edition é, antes de tudo, um "eléctrico" com uma bateria em estado sólido para 450 quilómetros de autonomia.

Face aos desafios que se colocam à segurança rodoviária, a Dreame Technology deverá dispensar os foguetes no modelo de produção previsto para 2027 com uma bateria com uma densidade energética de 450 Wh/kg.

Texto: P.R.S.

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