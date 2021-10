Foge à polícia em retro-escavadora após assalto falhado

Imaginação não faltou a um ladrão australiano: agarrou numa retro-escavadora e, pela calada da noite, "arrombou" um concessionário para roubar motas de motocrosse.

O insólito assalto aconteceu na madrugada da última sexta-feira em Ipswich, nos arredores de Brisbane, e acabou com uma louca perseguição policial.

Nas imagens das câmaras de vigilância, percebe-se o larápio a roubar duas motas e, já detectado por uma patrulha, a descarregá-las num camião estacionado perto do local.

O ás do volante ainda tentou escapar com a retro-escavadora (e as motas!), numa corrida louca que até incluiu uma passagem pela linha-férrea.

A perseguição terminou com o despiste do veículo contra uma árvore. O larápio ainda tentou fugir a pé mas foi capturado pelas autoridades policiais poucos metros depois.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?