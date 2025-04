'Flame Tune': nem cubos de gelo salvaram um Nissan GT-R das chamas!

Um Nissan GT-R devidamente artilhado com o título Flame Tune preparava-se para ser o "rei da festa" num encontro de tuning nos Estados Unidos.

O caso não era para menos já que nele estava instalado um escape concebido para expelir chamas à mínima aceleradela.

Pois a montagem do sistema de exaustão tinha sido tão bem feita que, em vez de serem expelidas, as chamas optaram antes por começar a "lamber" o pára-choques.

Só houve tempo de tirar as malas do porta-bagagens enquanto alguns adeptos mais afoitos tentavam apagar o foco do incêndio com garrafas de água… e até com cubos de gelo!

Um esforço inglório, como se percebe no vídeo partilhado no Instagram pela conta Tha Car Community. Quando os bombeiros chegaram, o Nissan GT-R era já uma carcaça de metal…

