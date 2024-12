Firefly EV é a nova marca da NIO para a Europa

Há mais uma insígnia chinesa a caminho da Europa antes do próximo Verão: chama-se Firefly a submarca da NIO, com o primeiro citadino eléctrico a adoptar o mesmo nome.

Revelado sábado em Guangzhou, China, onde se realizou o NIO Day 2024, o compacto exibe uma estética disruptiva, como já acontecia com o Honda E com quem apresenta muitas semelhanças.

As ópticas adoptam um desenho invulgar, com três luzes distintas à frente e atrás, lembrando de forma livre as lentes fotográficas dos telemóveis mais evoluídos.

"O Firefly é mais inteligente do que o Mini e mais mini do que o Smart", gracejou William Li, presidente executivo da NIO, apontando aos principais concorrentes do modelo.

Autonomia por saber

Dados técnicos sobre o citadino são ainda escassos: sabe-se apenas que tem um raio de viragem de 4,7 metros e um porta-bagagens dianteiro de 92 litros.

Atrás a bagageira é anunciada com uma capacidade máxima de 1.250 litros mas obviamente com os bancos traseiros rebatidos.

Com imagens do habitáculo devidamente camufladas, mas sem informações da capacidade da bateria e da respectiva autonomia, sabe-se apenas que esta última será suportada pela tecnologia de troca da NIO.

O acumulador é substituído em apenas três minutos por um outro totalmente carregado em estações próprias para o efeito.

As pré-vendas do Firefly EV já arrancaram na China em redor dos 20.000 euros, com as primeiras entregas previstas para a Primavera.

