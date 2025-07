Fiat Topolino em força no Verão com edição especial para a praia

O divertido Fiat Topolino que nunca chegou ao nosso país ganha uma nova série especial: o Vilebrequin Collector’s Edition celebra o Verão com um estilo distinto inspirado no mundo náutico.

Esta homenagem ao espírito livre da Riviera francesa é uma carta de amor à dolce vita em modo 100% eléctrico, tão ágil no centro de qualquer cidade como nas "escapadelas" à beira-mar.

A pintura bicromática em branco e azul marinho evoca de imediato os toldos que decoram as praias do Mediterrâneo, enquanto atrás o porta-bagagens foi devidamente alterado para comportar um pequeno chuveiro para os ocupantes se livrarem da areia dos corpos.

A bordo prossegue o mesmo espírito estival das roupas da Vilebrequin, com os bancos adornados com o logótipo da marca enquanto as soleiras cromadas das portas brilham sob os pés.

E, em vez dos simples tapetes, este Collector’s Edition tem acabamentos em teca inspirados nos convés de iates mas adaptado ao mundo da micromobilidade eléctrica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?