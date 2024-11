Fiat Grande Panda Electric a chegar; encomendas já abriram

Vem mesmo a tempo de fechar 2024 em grande estilo: o Fiat Grande Panda cumpre a promessa de assumir-se como um "eléctrico" polivalente por um valor abaixo dos 25.000 euros.

Abertas as encomendas esta quinta-feira e já com preços definidos, o crossover urbano é proposto como Grande Panda na entrada da linha, com o La Prima a confirmar-se como o topo de gama.

Se por fora exibe uma combinação especial de linhas estruturadas e superfícies suaves para o máximo espaço a bordo, por dentro o desenho dos elementos interiores homenageiam a pista do icónico edifício Lingotto.

Quer o painel de instrumentos, de dez polegadas, bem como a moldura em policarbonato, sem esquecer o rádio digital de 10,25 polegadas, evocam o circuito que encima a história fábrica da Fiat.

O espaço no habitáculo foi igualmente optimizado para acomodar cinco pessoas com conforto, oferecendo uma bagageira com 361 litros de capacidade, a que se somam mais 13 litros para guardar pequenos objectos.

Para a cidade mas não só

A alimentar o motor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm está uma bateria de 44 kWh para 320 combinados, uma autonomia que privilegia a condução urbana do dia a dia, mas também as "escapadelas" de fim de semana.

Não será o rei da rapidez, e nem é isso que o crossover procura, sabendo-se que a velocidade máxima está tabelada nos 132 km/hora para um consumo combinado em redor dos 17,4 kWh/100 km

A agilidade, sim, está nos seus pergaminhos, como já acontecia no Panda dos anos 80 em que se inspira, com os zero aos 50 km/hora a fazerem-se em 4,2 segundos, demorando 11 segundos a chegar aos 100 km/hora.

O carregamento em corrente contínua faz-se até 100 kW, demorando 33 minutos a fazê-lo dos 20 aos 80% da capacidade do acumulador.

Para a corrente alternada, é preciso uma espera de 3h43 para fazê-lo a 7,4 kW através do cabo retráctil que está integrado no carro, ou 2h55 se for carregado a 11 kW na mesma percentagem.

O Fiat Grande Panda Electric começa nos 23.550 euros, ficando por saber o valor do topo de gama La Prima, assim como a chegada da variante micro híbrida, que deverá ser semelhante à do novo Citroën C3.

A confirmar-se, poderá contar-se com um motor a gasolina de 1.2 litros com 100 cv e 205 Nm, associado a um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) montado na transmissão automática de seis relações.

