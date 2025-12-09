 Pesquisa
Fiat 500 Hybrid abre reservas; especial Torino lidera gama

Apresentado que está o Fiat 500 Hybrid, faltava apenas saber os respectivos preços das diversas versões da gama, com as primeiras entregas a acontecerem no início do próximo ano.

Sob o capô está um bloco tricilíndrico FireFly de 1.0 litro com caixa manual de seis relações, associado a um motor de arranque eléctrico alimentado por uma pequena bateria de 12 volts, para uns globais 65 cv e 92 Nm.

O compacto urbano é proposto como hatchback, 3+1 (chega mais tarde) e cabrio, como já acontecia no 100% eléctrica, e nos acabamentos Pop, Icon e La Prima, a que se soma o especial Torino nesta fase de lançamento.

Disponível exclusivamente como berlina, esta série limitada diferencia-se pelas jantes em liga leve de 16 polegadas, faróis LED, e capas dos retrovisores laterais na cor da carroçaria, entre outros pormenores.

A bordo distinguem-se os estofos inéditos em tecido, o tabliê na cor da carroçaria, a regulação manual dos bancos em quatro níveis, o cruise control e os sensores de estacionamento traseiro.

Equipa ainda sensor de luz, ar condicionado automático, rádio e DAB num ecrã de 10,25 polegadas com serviços Uconnect, ligações Apple CarPlay e Android Auto sem fios, e painel digital de instrumentos com sete polegadas.

Versão Acabamento Preço
Hatchback Pop Desde 20.850 euros
Hatchback Icon Desde 21.350 euros
Hatchback Torino Desde 21.350 euros
Hatchback La Prima Desde 24.350 euros
Cabrio Pop Desde 23.850 euros
Cabrio Icon Desde 24.350 euros
Cabrio Icon Desde 27.350 euros

TEMAS:

FiatFiat 500 Hybridhíbridoeléctrico
