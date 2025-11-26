'Few-Offs' da Lamborghini fazem a inveja dos coleccionadores

Conceber super desportivos em séries ultra limitadas é algo que faz do ADN da Lamborghini, sendo o Reventón lançado em 2007 o primeiro exemplo.

Para além da sua raridade, essas propostas exibem igualmente elementos de estilo e tecnologias inovadoras: Albert Spiess é um desses privilegiados, tendo uma das colecções mais importantes do planeta da construtora italiana.

O colecionador recorda em vídeo a emoção que sentiu ao comprar em 1979 o seu primeiro Lamborghini, e logo o Countach LP 400 S, para iniciar uma jornada que logo contou com um Miura SV e um Silhouette.

"Cada um deles chegou por um motivo muito específico", explica Spiess. "O Reventón Roadster foi por causa do seu formato, e o Sesto Elemento", que é também o seu favorito, "deveu-se à extraordinária leveza e conteúdo técnico".

Na sua garagem estão ainda o Veneno Roadster, "porque é uma nave espacial com um design extraordinário", o Centenario e o Sián Roadster.

O exemplar mais recente é o Countach LPI 800-4 que celebrou o protótipo de 1971, que reconstruiu com o apoio do Lamborghini Polo Storico.

