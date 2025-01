Ferrari Testarrossa está de volta à estrada… com seis rodas?!

Há um "novo" super desportivo a assombrar as estradas francesas: nada mais, nada menos do que um Ferrari Testarrossa… com seis rodas montadas!

Trata-se de mais uma "obra de arte" extravagante saída da mente de Alexandre Danton e da sua "oficina" Danton Arts Kustoms.

Já considerado como um dos carros mais extremos dos últimos tempos, assume um kit de carroçaria extra largo mas também bem mais comprido do que o modelo original para albergar os três pares de rodas.

Nada foi mexido no V12 de 390 cv e 490 Nm que o equipa de origem, o que significa que está apto a cumprir os zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos… pensamos nós!

Alexandre Danton não é propriamente um desconhecido no ramo do tuning: o seu portefólio inclui transformações radicais nos Rolls-Royce Phantom e Lamborghini Urus… sempre com seis rodas!

