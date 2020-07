Ferrari FF torna-se “submarino” em Londres

Ver um super carro "transformado" em submarino não é uma visão muito agradável para o seu dono.

E, no entanto, foi o que aconteceu na segunda-feira em Londres com o rebentamento de uma conduta de água da cidade com 60 cm de diâmetro.

A circular norte da capital do Reino Unido alagou-se até uma altura de meio metro, o suficiente para apanhar desprevenidos os automobilistas.

Entre os carros apanhados na "cheia" inesperada destaca-se um Ferrari FF, para além de um BMW Série 7 e de um Mercedes Classe C.

Segundo a BBC, os bombeiros da cidade demoraram duas horas para resgatar oito pessoas presas nos carros… incluindo o condutor do Ferrari.

