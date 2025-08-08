Ferrari dá um aperitivo do sucessor do SF90

Está cada vez mais próxima a data de estreia do substituto do Ferrari SF90: os clientes da cavallino rampante foram esta semana surpreendidos por um aperitivo do futuro bólide na aplicação MyFerrari.

O pequeno filme do codificado F173M é parco em detalhes mas, mesmo assim, percebe-se uma nova configuração para os farolins ligados por duas faixas LED.

O sucessor do SF90 também apresentará uma frente redesenhada, com as imagens difusas a apontarem para o que parecem ser luzes diurnas LED na vertical.

À partida, o hiper híbrido deverá usar o mesmo motor V8 biturbo de 4.0 litros com os seus 780 cv e 800 Nm do seu antecessor, que, quando aliado aos três motores elétricos, evolui para uns combinados 1.000 cv e 960 Nm.

Todavia, várias fontes sugerem que o novo Ferrari poderá apresentar números bem superiores, com uma calibração mais eficaz do sistema motriz mas só a 9 de Setembro se saberão mais pormenores quando for estreado em Milão, na Itália.

