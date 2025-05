Ferrari 296 está ainda mais Speciale com 880 cv demoníacos

Para quem delira com super carros de excepção, não vai ficar desiludido com o novo Speciale evoluído a partir do Ferrari 296, onde nem sequer falta uma variante descapotável designada como Speciale A.

Os engenheiros da insígnia de Maranello optimizaram cada componente do desportivo híbrido plug-in para reforçar o desempenho na estrada: são menos 60 quilos na balança face ao 296 GTB mas com uma carga aerodinâmica 20% superior.

Agora com 1.410 quilos em vazio, para esta dieta contribuíram as bielas em titânio "roubadas" ao Ferrari F80, o reforço dos pistões e a montagem dum virabrequim mais leve, sem esquecer os diversos componentes em fibra de carbono.

Mais rápido a curvar

Mais poderoso do que nunca, são 881 cv combinados debitados a partir do V6 biturbo de 3.0 litros com 700 cv e 755 Nm, apoiado pelos 179 cv e 315 Nm do motor eléctrico, e sem esquecer a bateria de 7,45 kWh para 25 quilómetros de autonomia.

A Ferrari aproveitou esta melhoria no desempenho para modificar a gestão da transmissão automática de dupla embraiagem com oito relações, de maneira a reduzir os tempos de troca de marchas, ao mesmo tempo que aprimorou o som do motor.

Para conseguir o aumento temporário de potência com a bateria em carga máxima, é necessário passar a condução para Qualify (inclui também os modos eDrive, Hybrid e Performance) e activar a função Extra Boost.

O resultado final está nos mais de 330 km/hora de velocidade de ponta, e nos 2,8 segundos que demora a cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora, menos uma décima do que consegue o 296 GTB com os seus 829 cv originais.

Rebaixada a suspensão em 5 mm, o 296 Speciale equipa amortecedores ajustáveis Multimatic com molas de titânio, que reduz em 13% o ângulo de rolamento nas curvas, sem esquecer a recalibração da travagem ABS e dos controlos electrónicos.

Visual retocado

Quanto à estética mas com impacto na aerodinâmica, o super desportivo ganha um divisor com entradas de ar laterais mais proeminentes, que pode ser em fibra de carbono como na tampa do motor, e o tejadilho e a traseira em preto dão um visual mais agressivo

Atrás salta à vista as duas pequenas asas nas laterais, com a do meio a ser regulável em três posições – High, Medium e Low Downforce – para criar uma força descendente máxima de 435 quilos a 250 km/hora, mais 20% do que no 296 GTB.

Com estas soluções, o bólide anuncia 1:19 minutos a dar a volta ao circuito de Fiorano da Ferrari, menos três segundos quando comparado com o conseguido pelo 296 GTB.

As jantes de cinco raios em liga leve forjada com 20 polegadas equipa os pneus Pilot Sport Cup 2 da Michelin que, embora específicos, não alteram as dimensões de 245/35 ZR20 à frente e de 305/35 ZR20 atrás.

A vida a bordo está igualmente mais desportiva, como se percebe nos painéis da porta em fibra de carbono, material que somado aos detalhes em alumínio e aos revestimentos em Alcantara, contribui para a redução geral do peso.

Por fora, destaca-se o Verde Nürburgring exclusivo para este super desportivo, que pode ser contrastado por faixas longitudinais brancas e por números à escolha nas portas.

Claro que, caso estas opções de origem não agradem, a Ferrari sugere serviços de personalização mais avançados para quem os deseje… e os possa pagar! Aliás, preços é o que ainda não se conhece para os Ferrari 296 Speciale e Speciale A.

