F1: Verstappen ganha GP Emilia-Romagna

O arranque da temporada foi titubeante mas Max Verstappen parece estar de volta à melhor forma com a vitória pela Red Bull no Grande Prémio Emilia-Romagna que se correu domingo no circuito italiano de Imola

O tetracampeão mundial obteve o segundo triunfo no campeonato de Fórmula 1, superando os McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, com Lewis Hamilton a levar a Ferrari à quarta posição.

A prova ficou marcada pela entrada em pista do safety car à 46.ª volta, devido a uma avaria do Mercedes de Kimi Antonelli. Foi preciso uma grua para retirá-lo da berma enquanto esperou oito voltas pela resolução do problema.

O Mundial continua a ser liderado por Oscar Piastri, com 146 pontos, mais 13 do que Lando Norris (133) e 22 do que Max Verstappen (124).

Na liderança dos construtores está a McLaren, com 279 pontos, seguida da Mercedes com 147 e da Red Bull com 131, com a Ferrari já fora do pódio com 114 pontos.

A próxima jornada do campeonato do mundo de Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana com o GP Mónaco.

