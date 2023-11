F1: Verstappen fecha época sublime com vitória no GP Abu Dhabi

Max Verstappen venceu no domingo o Grande Prémio de Abu Dhabi pela Red Bull, encerrando o Mundial de Fórmula 1 com 19 triunfos e 23 corridas disputadas.

O já tricampeão do mundo, que partiu da pole position, concluiu as 58 voltas ao circuito de Yas Marina em 1:27:02.624.

Charles Leclerc cortou a meta na segunda posição, com o Ferrari a 17,993 segundos do vencedor, seguido de George Russell, da Mercedes, a 20,328.

Com este triunfo, que é também o 54.º da sua carreira, Verstappen fechou a temporada com 575 pontos.

À distância de 290 pontos ficou o colega de equipa Sergio Pérez, que totalizou 285, enquanto o Lewis Hamilton, pela Mercedes, encerrou o pódio com 234.

No Mundial de construtores, já entregue o título à Red Bull com 860 pontos, o interesse estava em saber quem ficaria com o segundo lugar.

Conseguiu a Mercedes, com 409 pontos, ficando a Ferrari no lugar mais baixo do pódio a três pontos de diferença.

