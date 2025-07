F1: Piastri vence GP Bélgica e reforça liderança no Mundial

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, numa corrida atrasada em mais duma hora devido à chuva e reforçou o comando do campeonato.

Largado da segunda posição, o piloto da McLaren bateu o colega de equipa Lando Norris por 3,415 segundos, com Charles Leclerc a cortar a meta em terceiro pela Ferrari, a 20,185 segundos.

Max Verstappen, que tinha vencido no sábado a corrida sprint, quedou-se pela quarta posição com o seu Red Bull, seguido de George Russell (Mercedes) e Alexander Albon (Williams).

Com estes resultados, Oscar Piastri soma agora 266 pontos no Mundial de pilotos, mais 16 do que Lando Norris, com Max Verstappen na terceira posição com 185 pontos.

O Mundial de construtores é liderado à vontade pela McLaren, com 516 pontos, seguida da Ferrari, com 248, e da Mercedes, com 220 pontos.

A próxima etapa do campeonato do mundo de Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana, com o Grande Prémio da Hungria.

