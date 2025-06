F1: Piastri intratável vence GP Espanha

Oscar Piastri voltou a mostrar-se intratável com a concorrência mais directa ao vencer este domingo o Grande Prémio de Espanha e alargou a vantagem que detinha na última semana no campeonato do mundo de Fórmula 1

O piloto da Mclaren, que largou da pole position, bateu o companheiro de equipa Lando Norris por 2,471 segundos, com Charles Leclerc a cortar a meta com o Ferrari em terceiro mas já a 10,455 segundos de distância.

Com estes resultados, Piastri reforçou a liderança no Mundial de pilotos, com 186 pontos, mais dez do que Lando Norris, com Max Verstappen na terceira posição com 137 pontos.

O Mundial de construtores continua a ter a McLaren bem destacada no primeiro lugar, como "explicam" os seus 362 pontos, seguida da Ferrari com 165 e da Mercedes com 159 pontos.

O Mundial de Fórmula 1 prossegue daqui a 15 dias com o GP Canadá, que irá decorrer no fim de semana de 13 a 15 de Junho.

