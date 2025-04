F1: Oscar Piastri imperial no GP Bahrain

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1 pela McLaren e tornou-se no primeiro a "bisar" este ano no Mundial de pilotos.

Largado da pole position, o australiano cortou a meta com 15,499 segundos de vantagem sobre George Russell (Mercedes), que foi segundo, e 16,273 face a Lando Norris (McLaren), que foi terceiro.

Norris manteve o comando do campeonato com 77 pontos, mais três do que Oscar Piastri, que somou o quarto triunfo da carreira e subiu ao segundo lugar.

Max Verstappen (Red Bull), que foi sexto no circuito de Sakhir, baixou para a terceira posição com 69 pontos.

A McLaren lidera destacada o campeonato do mundo de construtores, com 151 pontos, seguida pela Mercedes, com 93, e a Red Bull, com 71 pontos.

A quinta etapa do Mundial de F1 acontece já no próximo fim de semana com o GP Arábia Saudita, que irá correr-se domingo no circuito de Jeddah.

