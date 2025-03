F1: Lando Norris vence GP Austrália em corrida atribulada

Lando Norris venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália, prova de abertura do Mundial de Fórmula1, sendo a quinta vitória na carreira do piloto da McLaren.

Numa prova marcada pela chuva e pelos incidentes em pista, o piloto britânico bateu o tetracampeão Max Verstappen (Red Bull) por 0,895 segundos, com George Russell (Mercedes) em terceiro a 8,481.

Esta foi a quinta vitória de Lando Norris na Fórmula 1, que lidera o campeonato pela primeira vez, com 25 pontos, mais sete do que Max Verstappen.

O campeonato do mundo regressa no próximo fim de semana, com o GP China, o primeiro com corrida sprint.

