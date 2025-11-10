F1: Lando Norris reforça liderança com vitória no GP Brasil

Lando Norris reforçou a liderança no Mundial de pilotos depois de vencer no domingo o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

O piloto da McLaren, que partiu da pole position, gastou 1:32.01,596 horas para cumprir as 71 voltas do circuito de Interlagos, deixando na segunda posição o estreante italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a 10,388 segundos.

Max Verstappen ficou na terceira posição com o seu Red Bull, a 10,750 segundos, depois de ter largado da via das boxes após uma penalização.

Oscar Piastri (McLaren), que foi penalizado em dez segundos por ter sido considerado culpado do incidente que atirou Charles Leclerc (Ferrari) para fora da pista, terminou na quinta posição atrás de George Russell (Mercedes).

Com estes resultados, Lando Norris fica mais folgado na frente do campeonato do mundo de pilotos, com 390 pontos, mais 24 do que Piastri, que é segundo, com Max Verstappen a cimentar a terceira posição com 341 pontos.

O Mundial de Fórmula 1 prossegue no fim de semana de 20 a 22 de Novembro com o Grande Prémio de Las Vegas, nos Estados Unidos.

