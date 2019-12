F1: G.P. de Abu Dhabi terminou com... borracha queimada!

Lewis Hamilton acabou o campeonato a fazer aquilo que fez em quase todas as corridas do ano: a ganhar! O hexacampeão do mundo de Fórmula 1 chegou à 11.ª vitória em 21 corridas em 2019 e fê-lo "sem espinhas", já que venceu de ponta a ponta, liderando todas as voltas da corrida. Foi o 19.º triunfo do britânico nestes moldes, que igualou a marca do seu ídolo Ayrton Senna.