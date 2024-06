Extremo na estrada e na pista: eis o exclusivo Aston Martin Valiant

Chama-se Valiant a nova obra-prima criada pela divisão Q da Aston Martin na linha do Valour mas bem mais potente do que os 715 cv e 753 Nm debitados pelo V12 biturbo de 5.2 litros que o equipa.

Inspirado no mundo da competição, embora esteja homologado para estrada, este super desportivo foi um pedido expresso de Fernando Alonso, que corre no Mundial de Fórmula 1 com as cores da insígnia,

Se o motor é o mesmo do Valour, as afinações permitiram elevar a potência até aos 745 cv, passados às rodas traseira através de uma transmissão manual de seis relações.

Com estreia agendada para o Festival de Velocidade de Goodwood, apenas 38 exemplares serão construídos, com as primeiras entregas a acontecerem ainda este ano.

Musculado quanto baste

É mais uma série muito limitada o que a Aston Martin propõe para quem quer um super desportivo de pista devidamente concebido para acelerar em qualquer estrada.

Depois do Victor e do Valour, nasce agora o Valiant sob os auspícios de Fernando Alonso, que colaborou no desenvolvimento deste modelo muito especial.

Em termos estéticos, adopta linhas ainda mais musculadas do que modelos como o Vantage ou o DB12, com a face frontal a exibir uma grelha a toda a largura com os faróis LED nela embutidos.

Um divisor em fibra de carbono, assim como as saias laterais, reduzem ao mínimo a altura ao solo, com a traseira a substituir o vidro por uma "capa" bloqueada por venezianas.

Mais abaixo salta à vista um enorme difusor a albergar quatro saídas de escape numa combinação bem conseguida com a asa traseira, com o conjunto a assentar em jantes de magnésio com 21 polegadas.

Interior de competição

O habitáculo segue as mesmas premissas desportivas, à conta dos bancos Recaro Podium forrados a Alcântara, e com os cintos de segurança fixados na barra de protecção imediatamente atrás deles.

O volante está totalmente desprovido de comandos enquanto ao centro da consola destaca-se o manípulo da transmissão manual de seis relações.

O posto de condução é ainda definido pelo ecrã multimédia ao centro e pelo painel de instrumentação com os dados de desempenho mais pertinentes.

A construtora faz questão de sublinhar que o uso intensivo da fibra de carbono exposta com acabamento acetinado sustenta o foco do Valiant em materiais ligeiros para reduzir o peso ao máximo.

Rapidez brutal

Um V12 biturbo de 5.2 litros dá a emoção necessária ao "piloto" ao ser envolvido pelo troar dos escapes mal liga a ignição, antes de seleccionar o modo de condução entre Sport, Sport+ e Track.

Com 745 cv e 753 Nm passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante através duma caixa manual de seis relações, fica por saber quanto tempo demora a sprintar dos zero aos 100 km/hora.

À partida, deverá ser previsivelmente inferior aos 3,5 segundos que o Vantage consegue com o mesmo motor, podendo mesmo ultrapassar os 320 km/hora de velocidade de ponta.

A ressaltar neste Valiant estão os amortecedores Adaptive Spool Valve da Multimatic, com a regulação independente dos 32 perfis a ser feita em menos de seis milissegundos.

A travar o bólide estão discos carbono-cerâmicos com 410 mm de diâmetro nas rodas dianteiras, e com 360 mm atrás.

"Acima de tudo, colocámos o condutor no centro da acção", sublinha Simon Newton, responsável pela divisão de desempenho da Aston Martin.

"Tudo está combinado para criar uma experiência incrível que os proprietários do Valiant não encontrarão em nenhum outro desportivo".

Tendo Fernando Alonso como convidado especial, o super desportivo será apresentado ao público no Festival de Velocidade de Goodwood, que decorre de 11 a 14 de Julho no Reino Unido.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?